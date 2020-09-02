Bakırköy'de fazla yolcu alan minibüs şoförü gazetecileri tehdit etti - Son Dakika

Bakırköy'de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne 10 yolcu fazla aldığı için ceza kesildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden fazla yolcu aldınız?' sorusu üzerine şoför, "Kameranız dağılmasın" diyerek tehdit etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından korona virüs denetimleri yapılmaya devam ediyor. Bakırköy'de Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan bir minibüste 10 yolcunun kapasitenin üstünde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından minibüs şoförüne para cezası kesildi.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Uygulama esnasında fazla yolcu aldığı için durdurulan ve hakkında ceza işlemi uygulanan minibüs şoförü kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden fazla yolcu aldınız?' sorusu üzerine, "Kameranız dağılmasın" diyerek tehdit etti.

Öte yandan minibüsten indirilen yolcular başka bir minibüse bindirildi.

(İHA)