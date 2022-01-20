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Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı

20.01.2022 12:20

Son dakika habere göre Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı Polis ekiplerinin ticari taksiye çarpma anı kamerada Bakırköy eski havalimanı caddesinde bulunan bir kavşak üzerinde yola çıkmaya çalışan ticari taksiye kırmızı ışıkta geçen polis aracı çarptı.

Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı

Polis ekiplerinin ticari taksiye çarpma anı kamerada

İSTANBUL - Bakırköy eski havalimanı caddesinde bulunan bir kavşak üzerinde yola çıkmaya çalışan ticari taksiye kırmızı ışıkta geçen polis aracı çarptı. Kaza da 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında Bakırköy Florya eski havalimanı caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir kavşakta 34 TFM 63 plakalı ticari taksi sürücüsü yola çıkmak isterken bu sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve kırmızı ışıkta geçen Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta metrelerce ileri savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek hemen yaralıların yardımına koştu. Polis aracında bulunan polis memurları vatandaşlar tarafından çıkarılırken araçta sıkışan ticari taksi şoförü ve yolcusu ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı.

çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası cadde trafiğe kapanırken polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı
Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı
Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı

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Trafik Şube Müdürlüğü, Polis, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bakırköy'de feci kaza kamerada: 2'si polis 4 kişi yaralı - Son Dakika
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