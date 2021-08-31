Bakırköy'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Feci kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza 10.00 sıralarında Bakırköy Basınköy Valilik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Karadağ yönetimdeki 34 AJH 262 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeritte seyir halinde bulunan Hasan Çobanoğlu yönetimindeki 34 PS 8539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ege Karadağ hasar gören araç içerisinde sıkıştı. Karadağ'ın aracında bulunan iki arkadaşı da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada valilik konutunda bulunan polis ekipleri olay yerine geldi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardında Karadağ'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL