BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI - Son Dakika
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BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI

26.03.2022 09:33

Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında standın çökmesi sonucunda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında standın çökmesi sonucunda 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında meydana geldi. Fuar için açılan stantlardan biri bilinmeyen bir nedenle çöktü. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI
BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI
BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI

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Yeşilköy, İstanbul, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI - Son Dakika


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