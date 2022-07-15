Ataköy 5. Kısım kavşağında saat 12.00 sıralarında Florya'dan gelen Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı LPG yüklü tanker alt geçitte ilerlerken sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, tankerin lastiklerini indirerek kurtarma çalışmalarına başladı. Tankerin ön kısmını sıkıştığı yerden kurtarılamayınca, alt geçidin tavanı çekiç ile kırıldı. Tanker geri geri manevra yaparak yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Öte yandan, Ataköy 5. Kısım kavşağı çalışmalar nedeniyle trafiğe bir süre kapatıldı. Tankerin kurtarılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BAKIRKÖY'DE GAZ YÜKLÜ TANKER ALT GEÇİTTE SIKIŞTI - Son Dakika

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