Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı - Son Dakika
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Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı

24.04.2022 09:15

Bakırköy'de genç kadın, seyir halinde olan otomobilden atladı.

Bakırköy'de genç kadın, seyir halinde olan otomobilden atladı. Asfaltta sürünen kadın ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Bakırköy Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne doğru seyir halinde olan 34 NN 9147 plakalı aracın içindeki kimliği öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle otomobilden dışarı atladı. Asfaltta sürünen kadının yüzü parçalanırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, olayın yaşandığı yerde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yerdeki kan örnekleri ve diğer delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Yaralı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

'20-22 yaşlarındaki kadının yüzü asfalta sürterek parçalanmıştı'

Olayı gören benzin istasyonu çalışanı Mehmet Sait Gülşan, "Araç alışveriş merkezinin oradan doğru geliyordu. Arabanın kapısı bir anda açıldı. Fakat süratli değildi. Kapı açıldı. İçeriden birisi düştü. Düşmesiyle beraber kafasını yere çarptı. Araç 20-30 metre sonra durdu. Sürücüsü geldi. Daha sonra polisler geldi ambulans geldi. Aldı götürdüler hastaneye. Bayandı. Hareketsiz duruyordu. Yüzü parçalanmıştı. Asfalta sürtmüş suratı. 20-22 yaşlarındaydı sanırım" dedi. - İSTANBUL

Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı
Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı
Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı
Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı
Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı

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Kennedy Caddesi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de genç bir kadın seyir halindeki otomobilden atladı - Son Dakika


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