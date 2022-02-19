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Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması

19.02.2022 23:39

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulamasında, GBT sorgulaması yapılırken cadde, sokak ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı asayiş uygulamasında, GBT sorgulaması yapılırken cadde, sokak ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetime, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı personeller katıldı. Denetimlerde, cadde, sokak ve eğlence mekanları kontrol edildi. Ekipler yaya olarak dolaşıp, şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

(İHA)

Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bakırköy, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika


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