BAKIRKÖY'DE GİRDİ, AVCILAR'DA KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE GİRDİ, AVCILAR'DA KURTARILDI

19.07.2022 11:01

BAKIRKÖY'deki bir AVM otoparkından hareket eden sürücü, otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edince Avcılar'da D-100 Karayolu üzerinde park ederek itfaiyeden yardım istedi.

BAKIRKÖY'deki bir AVM otoparkından hareket eden sürücü, otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edince Avcılar'da D-100 Karayolu üzerinde park ederek itfaiyeden yardım istedi. Bulunduğu otomobilden çıkarak başka bir otomobilin altına giren yavru kedi, itfaiye erlerinin çabası ile çıkarılarak kurtarıldı.

Bakırköy'deki bir AVM'den çıkarak Beylikdüzü yönüne giden sürücü, Avcılar D-100 Karayolu üzerinde hızını düşürünce motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu. Hemen duran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Avcılar'dan sevk edilen itfaiye ekibi, D-100 kenarında park eden otomobildeki yavru kediye müdahale etti. İtfaiye erleri, kedinin motor bölümünde olduğunu belirleyerek onu çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yavru kedi bulunduğu otomobilden çıkarak yoldaki başka otomobilin altına girdi. İtfaiye erleri, yavru kediyi bu otomobilin altında yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedide herhangi bir yara bulunmadığı belirlendi. Yavru kedi Avcılar İtfaiye İstasyonu'na götürülürken, otomobilin sürücüsü görevlilere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: AVCILAR'DA BİR SAAT ARA İLE İKİ ARSADA YANGIN Son dakika gündem: AVCILAR'DA BİR SAAT ARA İLE İKİ ARSADA YANGIN AVCILAR'DA BİR GECEDE 3 HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLIĞI AVCILAR'DA BİR GECEDE 3 HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLIĞI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE GİRDİ, AVCILAR'DA KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu!
11:25 Kurusıkıyla şaka canından ediyordu! Vurulma anı saniye saniye kameraya yansıdı
11:25 Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:34:31. #1.13#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE GİRDİ, AVCILAR'DA KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement