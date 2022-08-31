Bakırköy'de güzellik merkezi alev alev yandı - Son Dakika
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Bakırköy'de güzellik merkezi alev alev yandı

31.08.2022 14:15

Bakırköy'de güzellik merkezi alev alev yandı Güzellik merkezinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendiİSTANBUL Bakırköy'de güzellik merkezi olarak kullanılan bir işyeri alev alev yandı.

Bakırköy'de güzellik merkezi alev alev yandı

Güzellik merkezinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL Bakırköy'de güzellik merkezi olarak kullanılan bir işyeri alev alev yandı. Yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesinde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddia göre, solaryum makinasından çıktığı düşünülen yangında önce patlama sesi geldi. Kısa süre içerisinde dumanlar tüm binayı sarardı.

Binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan iş yeri itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Herhangi bir patlama olayına karşı polis ekipleri bina etrafına güvenlik şeridi çekerken trafik tek şeritten yönlendirildi.

Binanın alt katında kendi iş yerinde çalışan Büşra Yapcı "Biz kendi kliniğimizde çıktığını düşündük. Yangın bizim üs katımızda kuaförde çıkmış. Solaryum makinasından kaynaklandığını söylediler. Bizde hastamızı alıp apar topar çıktık. Patlama sesi duyuldu "dedi.

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BAKIRKÖY'DE GÜZELLİK MERKEZİNDE YANGIN BAKIRKÖY'DE GÜZELLİK MERKEZİNDE YANGIN
Kaynak: İHA

Yeşilyurt Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de güzellik merkezi alev alev yandı - Son Dakika

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