Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın - Son Dakika

Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın

26.10.2020 14:19
Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın, System.String[]

BAKIRKÖY Ataköy'de bulunan halı saha tesislerinde büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu bina alev alev yandı.

BAKIRKÖY Ataköy'de bulunan halı saha tesislerinde büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu bina alev alev yandı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Hanımeli Sokağında bulunan halı sahaların büro, depo ve soyunma odalarının bulunduğu tek katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede tek katlı binanın büyük kısmını etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ön kısım, arka kısım ve içeriden alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- İstanbul

Bakırköy, Ataköy, Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın - Son Dakika

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