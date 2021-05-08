Son dakika: Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli kamerada - Son Dakika

Bakırköy'de bulunan bir halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Büfeye hırsızlık için giren zanlının iz bırakmamak için büfeyi yaktığı iddia edildi. Zanlının büfeye girdiği sonrasında kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Bakırköy'deki bir halk büfesinin önceki gece yanmasına ilişkin polis ekiplerince incelme başlatılmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.Y.'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bağcılarda gözaltına alınan zanlının hırsızlık için girdiği büfeden 50 lira çaldığı ardından ise iz bırakmamak için büfeyi yaktığı iddia edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkışı sırasında basın mensuplarını sorularına ise "Sen gözünle gördün mü benim yaptığımı" diye yanıtladı.

Öte yandan zanlının büfeye girdiği ve olayın ardından kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

-İHA-