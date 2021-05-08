BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

08.05.2021 23:31

Bakırköy'de Halk Ekmek'e ait büfeyi yakan Ali.Y. tutuklandı.

Bakırköy'de Halk Ekmek'e ait büfeyi yakan Ali.Y. tutuklandı.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfesi Cuma günü saat 03.10 sıralarında yanmıştı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından detaylı çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler bölgede bulunan mobese ve güvenlik kameraları tek tek inceledi. Şüphelinin olay yerinden giderken bindiği taksiciye ulaşan ekipler taksicinin söylediği adres çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı. Aynı zamanda mobese kameralarından şüphelinin kolundaki dövmeyi de fark eden ekipler isminin Ali Y. olduğu öğrenilen şüpheliyi Bağcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Ali Y., polis merkezindeki sorgusunun ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde adli makamlarca tutuklandı. Ali Y., Metris Cezaevine gönderildi.

BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Halk Ekmek, Bakırköy, Hisarcık, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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