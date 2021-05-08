Bakırköy'de halk ekmek büfesini yaktığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili şüpheli Ali Y., Bağcılar 'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin, savcılıkça ifadesi alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki halk ekmek büfesinin yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi