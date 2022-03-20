? BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı. Hepinizi gömmezsem adam değilim dediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sırada bekliyordu. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hepinizi gömmezsem adam değilim dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.