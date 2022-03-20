Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

20.03.2022 21:05

Son dakika haber: ? BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı.

? BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı. Hepinizi gömmezsem adam değilim dediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sırada bekliyordu. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hepinizi gömmezsem adam değilim dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.

Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI
Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI
Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI
Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE HAMİLE EŞİNİN İTİLDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika


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