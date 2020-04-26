BAKIRKÖY'DE HAREKETLİ DAKİKALAR - Son Dakika

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Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı

Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı

Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz

ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı

Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı

Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu