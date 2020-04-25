BAKIRKÖY'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (3) - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (3)
6 saat önce
BAKIRKÖY'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.
istanbul DHA- BAKIRKÖY'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu.
Yenimahalle durağı yakınlarında saat 13.30 sıralarında raylara oturan Gökhan B. (29) sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bir süre sonra kalkarak durağa doğru yürüyen Gökhan B. tekrar raylara oturdu. Polis, yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası Gökhan B.'yi ikna etti. Çantası incelenen Gökhan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gökhan B.'nin psikolojik sorunları olduğu kaydedilirken çantasından ise kıyafet çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 03:10 Kaynak: DHA
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