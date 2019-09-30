Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı
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Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı.

Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı. Hasarlı hastane binası havadan görüntülendi.


İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen depremin ardından bir çok kamu binası okul ve hastanede incelemeler yapıldı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar oluştuğu tespit edildi. Bina boşaltılırken Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nin hastanenin bir başka binasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Mazhar Osman, İstanbul, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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