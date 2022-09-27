Bakırköy'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.09.2022 07:52

Bakırköy'de hastane önünde bekleyen gruba, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bakırköy'de hastane önünde bekleyen gruba, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. İddiaya göre, husumetli diğer taraf, yaralıya ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

Olay esnasında hastanede bulunan bir özel harekat polisinin karşılık verdiği ve saldırganların olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Polis olay sonrası hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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