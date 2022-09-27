Avcılar 'da meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. İddiaya göre, husumetli diğer taraf, yaralıya ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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