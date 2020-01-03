BAKIRKÖY'DE HASTANEDE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE HASTANEDE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE HASTANEDE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ

6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi.

BAKIRKÖY'DE HASTANEDE BİR DOKTOR DARP EDİLDİ, System.String[]

Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor, randevusu olmayan hastaya bakmadığı için darp edildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda yaşandı. İddiaya göre, genel cerrahi polikliniğinde asistan hekim doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, kimliği henüz öğrenilemeyen hasta, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen hasta doktoru darp etmeye başladı. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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Kavganın yaşandığı D blok

Bakırköy hastanesinin dışından görüntü

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Sadi Konuk, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
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