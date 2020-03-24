Son Dakika › Genel › Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu - Son Dakika
Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu
6 saat önce
Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakırköy'de hastanede korona virüs test kuyruğu
İSTANBUL - Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakırköy'de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle başvurdu. Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
Son Dakika Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir