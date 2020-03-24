Bakırköy'de hastanede test kuyruğu - Son Dakika

Bakırköy'de hastanede test kuyruğu
6 saat önce
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakırköy'de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle başvurdu. Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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