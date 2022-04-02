Bakırköy'de hastanedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırköy'de hastanedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

02.04.2022 13:13
Bakırköy'de hastanedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Bakırköy'de hastanede sağlık çalışanının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Bakırköy'de hastanede sağlık çalışanının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan G.S.B'nin telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hastanedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hareketlerinden ve fiziksel özelliklerinden şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 23 suç kaydı bulunan E.A. (57) olduğunu belirledi.

Ekiplerin zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanının çalışma masasından ayrıldıktan bir süre sonra maske ve şapkalı erkek şüphelinin bankonun içine girerek telefonu çalması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de hastanedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:04 Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler...
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakırköy'de hastanedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement