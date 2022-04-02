Bakırköy'de hastanedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İstanbul Bakırköy'de hastanede sağlık çalışanının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan G.S.B'nin telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hastanedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hareketlerinden ve fiziksel özelliklerinden şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 23 suç kaydı bulunan E.A. (57) olduğunu belirledi.

Ekiplerin zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sağlık çalışanının çalışma masasından ayrıldıktan bir süre sonra maske ve şapkalı erkek şüphelinin bankonun içine girerek telefonu çalması yer alıyor.