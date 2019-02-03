Bakırköy'de Hdp Mitingi
1 saat önce
Haber-Kamera: Harun UYANIK-İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHAHalkların Demokratik Partisi (HDP) Bakırköy'de 'Barış, Emek ve Adalet Mitingi' düzenledi.
Haber-Kamera: Harun UYANIK-İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHA Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Bakırköy
'de 'Barış, Emek ve Adalet Mitingi' düzenledi. Mitinge HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli
de katıldı.
Bakırköy Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mitinge katılmak isteyenler kurulan arama noktalarında üzerleri aranarak alana alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli mitingte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından miting sona erdi.
Görüntü Dökümü:
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-Mitinge gelenler
- Polis
noktasında üzeri arananlar
-Mitinge katılanlar
-Temelli'nin konuşmasından detay
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:42 Kaynak: DHA
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