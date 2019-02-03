Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Hdp Mitingi

Bakırköy'de Hdp Mitingi

1 saat önce

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHAHalkların Demokratik Partisi (HDP) Bakırköy'de 'Barış, Emek ve Adalet Mitingi' düzenledi.

Bakırköy'de Hdp Mitingi, System.String[]
Haber-Kamera: Harun UYANIK-İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bakırköy'de 'Barış, Emek ve Adalet Mitingi' düzenledi. Mitinge HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli de katıldı.

Bakırköy Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mitinge katılmak isteyenler kurulan arama noktalarında üzerleri aranarak alana alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli mitingte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından miting sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Mitinge gelenler

- Polis noktasında üzeri arananlar

-Mitinge katılanlar

-Temelli'nin konuşmasından detay

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:42 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Bakırköy, Güncel
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