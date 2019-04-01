Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de İçerisinde Lüks Araçların Bulunduğu Tır Devrildi

Bakırköy'de İçerisinde Lüks Araçların Bulunduğu Tır Devrildi

1 saat önce

Bakırköy'de içerisinde lüks otomobillerin de bulunduğu bir konteyneri taşıyan tır, üst geçide çarparak devrildi.

Bakırköy'de İçerisinde Lüks Araçların Bulunduğu Tır Devrildi, System.String[]
Bakırköy'de içerisinde lüks otomobillerin de bulunduğu bir konteyneri taşıyan tır, üst geçide çarparak devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, sahil yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Bakırköy Sahil yolu Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Basut idaresindeki 34 YR 5387 plakalı içerisinde lüks otomobillerinde bulunduğu bir konteyneri taşıyan tır, üst geçide çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle devrildi. Devrilen tır, o esnada olay yerinden geçen bir araca çarptı. Araç tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı tır şoförü, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sahil yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:48 Kaynak: İHA

Ali Basut, İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu 15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de İçerisinde Lüks Araçların Bulunduğu Tır Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]