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Bakırköy'de İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu - Son Dakika

Bakırköy'de İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu

02.02.2022 23:56

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Florya Caddesi'ndeki Harmanlar İETT otobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik kaçağı meydana geldi. Bu sırada oradan geçen bir köpek elektrik akımına kapıldı.

Köpek orada can verirken sahibi başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen görevliler, durakta yer alan panodaki elektrik akımını kesti. Durağın çevresine de güvenlik şeridi çekildi.

Bakırköy'de İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu
Bakırköy'de İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu

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İstanbul, Köpek, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de İETT durağında elektrik akımına kapılan köpek telef oldu - Son Dakika
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