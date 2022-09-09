BAKIRKÖY'DE İKİ HIRSIZ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

BAKIRKÖY'de polis denetimi sırasında durdurulan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Otomobilde gözaltına alınan 2 şüphelinin, çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin farklı iş yerlerinde yaptıkları hırsızlıkların güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Bakırköy'de denetim yapan polis ekibinin, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sarıyer Maslak'tan kısa bir süre önce çalındığı belirlenen otomobilin içindeki Bulut G.(20) ile Mehmet B.(20) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde bir market ve iş yerinde hırsızlık yaptıkları görülüyor. Bir diğer görüntüde, şüphelilerin Küçükçekmece ilçesinde girdikleri bir iş yerinde kasayı açmaya çalıştığı, başaramayınca yanlarında götürdüğü dikkat çekti. Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden sigara, içki ve elektronik eşyalar çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerden Bulut G.'nin 13, Mehmet B.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü------------------------Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar-Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri

- İstanbul