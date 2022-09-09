BAKIRKÖY'DE İKİ HIRSIZ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE İKİ HIRSIZ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

09.09.2022 11:31
BAKIRKÖY'DE İKİ HIRSIZ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI

BAKIRKÖY'de polis denetimi sırasında durdurulan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

BAKIRKÖY'de polis denetimi sırasında durdurulan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Otomobilde gözaltına alınan 2 şüphelinin, çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin farklı iş yerlerinde yaptıkları hırsızlıkların güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Bakırköy'de denetim yapan polis ekibinin, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sarıyer Maslak'tan kısa bir süre önce çalındığı belirlenen otomobilin içindeki Bulut G.(20) ile Mehmet B.(20) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde bir market ve iş yerinde hırsızlık yaptıkları görülüyor. Bir diğer görüntüde, şüphelilerin Küçükçekmece ilçesinde girdikleri bir iş yerinde kasayı açmaya çalıştığı, başaramayınca yanlarında götürdüğü dikkat çekti. Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden sigara, içki ve elektronik eşyalar çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerden Bulut G.'nin 13, Mehmet B.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü------------------------Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar-Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri


- İstanbul
YORUMLAR
500
Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı Küçükçekmece Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Paketi Desteği Küçükçekmece Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Paketi Desteği
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE İKİ HIRSIZ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi!
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:53 Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:09:00. #1.12#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE İKİ HIRSIZ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement