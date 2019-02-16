Bakırköy'de İki Önemli Sergi
1 saat önce
Dicle Derman Koleksiyonu'ndan oluşan "Osmanlı'dan Günümüze Notalara Yolculuk" ve A.İlhan Gülek Koleksiyonu "Kuruluşunun 87. Yılında Halkevi Yayınları" sergileri Bakırköy'de açılıyor.
Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek sergilerden ilki olan "Osmanlı'dan Günümüze Notalara Yolculuk", 18 Şubat Pazartesi, saat 19.00'da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılacak.
"Halkevi Yayınları Sergisi" ise Halkevlerinin 87. Kuruluş yıldönümü olan 19 Şubat'ta, saat 18.00'daBakırköy Kültür-Sanat Konağı'nda (Eski Bakırköy Halkevi-BASAD) açılacak.
Bakırköy Belediye Başkamı Dr. Bülent Kerimoğlu: "Her iki sergiye de ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Değerli koleksiyonculara sergileri için destek olmak görevimiz. Biz kültür ve sanatın başkenti olma iddiamızı her geçen gün daha da perçinlemeyi hedefliyoruz. Sanatçılara desteğimiz artarak sürecektir. Sergilere bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:12 Kaynak: Bültenler
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