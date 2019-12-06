BAKIRKÖY'DE İLGİNÇ KAZA

Bakırköy Aksu Caddesi'nde giden otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

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Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki karı- koca öldü

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