Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

30.06.2022 19:22
Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de 6 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de 6 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Meydanı'nda bulunan yürüyüş yolundaki 6 katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş hanının çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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