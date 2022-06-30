Bakırköy'de iş hanının çatısında korkutan yangın

Bakırköy Meydan'daki 7 katlı bir iş hanının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Bakırköy Meydan'da bulunan bir iş hanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı iş hanının çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede yandaki çatıya da sıçradı. Uyarılarının ardından iş hanında çalışanlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayda iş hanlarının çatısında maddi hasar meydana geldi. Çatılardan yükselen dumanlar uzaktan görülürken, yangını gören bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Yangını uzaktan fark etiğini anlatan görgü tanığı Daniel Yıldırım, "Biz sahil tarafındaydık, siyah dumanlar yükseliyordu. Koştuk buraya ne var diye çatı yanıyordu, kimseye bir şey olmadı ama korkutucu bir yangındı" diye konuştu.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL