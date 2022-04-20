Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı

20.04.2022 09:12

İstanbul Bakırköy'de iki kişiyi zorla alıkoyup işkence yaparak mal varlıklarını yağmadıkları öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de iki kişiyi zorla alıkoyup işkence yaparak mal varlıklarını yağmadıkları öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs 2021'de Bakırköy ilçesindeki bir rezidansa A.J. tarafından zorla getirilerek alıkonan E.K. ve D.A'ya işkence yapılarak mal varlıkları yağmalandı.

Olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Kazakistan ve Çeçenistan uyruklu 8 şüphelinin daha olaya karıştığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik 12 Nisan'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 77 fişek, 1 sahte pasaport, 1 kelepçe, 2 telsiz, 1 takip cihazı ele geçirildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 3 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 4 kişi ise tutuklandı.

Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı
Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı
Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı
Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de işkence yaptıkları 2 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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