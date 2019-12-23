Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1) - Son Dakika

Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1)

6 saat önce

BAKIRKÖY Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1), System.String[]
BAKIRKÖY  Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


- İstanbul
Bakırköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu
Bakırköy'de bıçaklanan dansçı gencin yakınlarından tepki Dansçı lise öğrencisinin bıçaklandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek

Son Dakika Haberleri
20:01 Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:00 Malatya'da seyir halindeki lüks araç yandı - Son Dakika
19:59 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4) - Son Dakika
19:57 MSB: "Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor" - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:04:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]