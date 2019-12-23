Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1) - Son Dakika

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Bakırköy'de İSPARK otoparkındaki araçta intihar girişimi (1)
6 saat önce
BAKIRKÖY Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY Basınköy Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkındaki bir araçta bulunan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aracın kapılarını kilitledikten sonra silahla intihar girişiminde bulunan kişiyi fark eden İSPARK görevlileri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ağır yaralı bir şekilde bulunan kişiyi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk
eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Henüz ismi öğrenilemeyen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
- İstanbul
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