İş yerinde bulunan A.T. ile iş yerini kiralayan T.Ü.G. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bakırköy'deki bir iş yerinde 3 bin 255 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de kaçak-sahte alkol operasyonu düzenlendi - Son Dakika

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