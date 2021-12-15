Bakırköy'de kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı - Son Dakika

Bakırköy'de tekel bayilerine yönelik kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Topkapı Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tekel bayilerini denetledi.
Bayilerdeki resmi evrakı inceleyen ekipler, içkiler üzerinde kaçak veya sahte olduğuna yönelik bandrol kontrolü yaptı.
Uygulama yapıldığına dair tutanak tutan ekiplerin denetimlerinin gün boyu süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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