Kamera görüntüleriyle aranan kadın, iki haftada iki kuaförü aynı yöntemle dolandırdı

Bakırköy'de kadın kuaförlerine dadanan dolandırıcı kamerada

Önce saçını yaptırdı sonra ücret ödemeden kayıplara karıştı

İSTANBUL - Bakırköy'de girdiği kadın kuaförlerinde saçını yaptırdıktan sonra çocuğunu bahane ederek, dükkandan çıkan kadın ücret ödemenden kayıplara karışıyor. Özellikle saç kaynağı yapılan kuaförleri seçen kadın iki hafta arayla iki kuaförü aynı yöntemle dolandırdı.

Bakırköy'de kadın kuaförü işletenlerin başı seri dolandırıcı bir kadın ile dertte. Özellikle saç kaynağının yapıldığı kuaförleri seçen bir kadın, saç kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala çocuğunu bahane ederek dükkandan çıkıp geri döneceğini söyleyerek kaçıp gidiyor. Seri dolandırıcı kadının son kurbanı da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Yücetarla Caddesi'nde bulunan bir kuaför ve saç kaynak merkezi oldu. İddiaya göre Saçlarında bulunan kaynağı değiştirmek istediğini söyleyen kadın ilk olarak sürekli konuşup kuaförün güvenini kazandı. Kaynak işinin bitmesine kısa bir süre kala kuaför dükkanının tam karşısında bulunan markete gidip çocuğu için et alacağını ve geri gelip kuaför dükkanında bulunan buzdolabına koyacağını söyleyen kadın, markete girip çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

"İlk anda şüphelendim"

Dolandırıcı mağduru olan Kuaför Serhat Terzi de yaşananları anlattı. Kuaförlük işinde dolandırıcıların çok sık görüldüğünü ifade eden Serhat Terzi, "Bayan, kaynak yaptırmak istedi. Kaynağını taktım az bir işlem kaldı. Çocuğuma et alacağım diye karşımızdaki markete gidip marketten kaçtı. Oradaki güvenlik kameralarını izledim ve kaçtığını gördüm. Maliyeti 2 bin lira tutarında. İlk anda şüphelendim bir kere daha başıma böyle bir olay geldi. Ama o kadar güven verdi ki konuşmalarıyla. Biz ilk etapta parasını peşin alamıyoruz böyle işlemlerin. 2 hafta önce de Bakırköy'de bir arkadaşımı dolandırmış.2 buçuk bin lira civarında. Aynı bayan aynı yöntemle. Eşim geldi aşağı inmem gerekiyor çocuğumu alacağım demiş. Aşağı iniyor ve sonra yukarı çıkmıyor, kaçıyor gidiyor" dedi.

"Bütün kuaför arkadaşlarım dikkatli olsun, inanılmaz profesyoneller"

Serhat Terzi dikkatli olmaları konusunda meslektaşlarına çağrı da yaptı. Profesyonel bir şekilde dolandırıcılık yapıldığını belirten Terzi şöyle konuştu: "Yetkililere sesleniyorum, lütfen bunun üzerinde dursunlar. Bu kadının bulunmasını istiyorum. Her şeyi geçtim emeğimle oynamasınlar, insanlarla oynamasınlar. Buradan tüm kuaför arkadaşlarıma sesleniyorum, çok dikkatli olsunlar. İnanılmaz profesyoneller. Mesela çantasını bırakmış giderken çantanın içi bomboş.