Bakırköy'de Kadın Muhtar Adaylarından "Şiddet" İddiası

BAKIRKÖY'de 4 kadın muhtar adayı kendilerine baskı yaptıkları, broşürlerini yırttıkları, afişlerinin üzerine kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri bazı erkek muhtar adaylarına karşı birleşti.

BAKIRKÖY'de 4 kadın muhtar adayı kendilerine baskı yaptıkları, broşürlerini yırttıkları, afişlerinin üzerine kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri bazı erkek muhtar adaylarına karşı birleşti. Yerel seçimlere kol kola girme kararı alan kadın muhtar adayları, birbirlerinin afişlerini dağıtırken, seçimlerden galip gelip birlikte çalışacaklarını söylediler.



31 Mart yerel seçimler öncesi, Bakırköy'de Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Didem Koryürek Armutlu, Zuhuratbaba Mahallesi Kadın Muhtar Adayı Şakire Seyda Ataş, Cevizlik Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Özdemir, Sakızağacı Mahallesİ Muhtar Adayı Aysun Karagül, kendilerine baskı yaptıkları, broşürlerini yırttıkları, afişlerinin üzerine kendi afişlerini astıklarını iddia ettikleri bazı muhtar adaylarına karşı birlikte çalışma kararı aldı.







BİRBİRLERİNİN BROŞÜRLERİNİ DAĞITIYORLAR



Kadın muhtar adayları, birbirlerinin broşürlerini dağıtıp esnaf ziyaretlerini birlikte gerçekleştiriyor. Muhtar adayları seçildikleri takdirde, bir meclis kurarak mahallelerini birlikte yönetmek istediklerini dile getirdiler.







ÖZEL HAYATIMIZA DİL UZATILDI İDDİASI



Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Didem Koryürek Armutlu, "25 yıllık gazeteciyim ve Bakırköy Kartaltepe Mahallesi muhtar adayıyım. Adaylık sürecinde mahalleliden hiçbir tepki görmedim, kadınlardan, çocuklardan, gençlerden çok güzel geri dönüşler aldım. Mahalleli bir kadın aday gördüğünde çok güzel olumlu tepkiler geliyor. Karşımdaki bazı adaylardan dertliyim açıkçası. Ben kendimi çağdaş, laik, cumhuriyet değerlerini önemseyen, insan hakları ve çevreye duyarlı bir insan olarak tanımlıyorum. Bugüne kadar hep böyle yaşadım, ama hiç olmadığım şekilde iftiralar atılıyor, karalama kampanyaları yapılıyor, hatta özel hayatımıza kadar dil uzatılıyor. Böyle bir hadsizlik içindeler. Biz de diyoruz ki, bunlar kirli siyaset, böyle politika yapmayın, siz gelin projelerinizi anlatın emek verin çünkü biz gerçekten çok emek veriyoruz" şeklinde konuştu.







"AFİŞLERİMİZ YIRTILIYOR"



Armutlu, "Ben iki aydır sahadayım ve yağmur, soğuk, kar demeden her gün mahalleli ile birlikteyim, kapı kapı geziyorum, esnafları dolaşıyorum ama bunun karşısında benim emeğim çalınıyor, broşürlerim yırtılıyor. Her türlü engelleme ile karşılaşıyorum ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Bu kadar kirli politika yapmamak lazım. Bizler diyoruz ki temiz politika yapalım, karşımızdaki rakibimiz de olsa onu karalamadan dostlukla götürelim diyoruz. Bizler Bakırköy'ün 4 farklı mahallesinden 4 kadın aday olarak, kampanyalarımızı ortaklaştırdık. Kavga etmek yerine temiz bir dil kullanarak hep beraber üretelim, adaylık sürecimizi birlikte yürütelim istedik. Ziyaretlerimizi de birlikte gerçekleştiriyoruz. Kavga etmek yerine dayanışmayı seçiyoruz. Bugün tek ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik" ifadelerini kullandı.







"AFİŞLERİMİZİ ASTIĞIMIZ İŞYERLERİNE BASKI YAPIYORLAR"



Cevizlik Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Özdemir ise, "Ben de afişlerim ile ilgili sorunlar yaşadım. Kendimizi tanıtmak için afiş astığımız işyerlerine baskı gösteriyorlar. En büyük sorunum bu. Hayvansever olmama rağmen hayvan sevmediğimi iddia ederek karalama politikası yürütüyorlar " dedi.



Sakızağacı Mahallesi Muhtar Adayı Aysun Karagül de, apartmanlara astığı broşürlerin yırtıldığını belirterek, "En büyük sorunum broşürlerimin yırtılması ve arkamdan yok edilmesi" ifadelerini kullandı.







"HAKKIMIZDA SESLİ ANONS YAPIYORLAR"



Zuhuratbaba Mahallesi Muhtar Adayı Şakire Şeyda Ataş ise, sahada bir sorun yaşamadığını ancak bir grup insan tarafından hakkında sesli yayınlar yapıldığını iddia etti. Ataş, "Binalara girip broşürlerimi topluyorlar, bu kadına oy vermeyin şeklinde sesli yayınlar yapıyorlar, sonrasında da mağdurluk üzerinden politika yapıyorlar, aslında burada mağdur olan bizleriz" şeklinde konuştu. - İstanbul

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