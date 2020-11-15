BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI

15.11.2020 12:51
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI, System.String[]

Buğra BENLİOĞLU / BAKIRKÖY'de bulunan bir iş yeri kadına şiddete tepki göstermek ve kadınlara destek olmak için astığı afişle görenlerden tam not aldı.

Buğra BENLİOĞLU/  BAKIRKÖY'de  bulunan bir iş yeri kadına şiddete tepki göstermek ve kadınlara destek olmak için astığı afişle görenlerden tam not aldı. "Takip ediliyorsan hemen buraya koş, gerisini biz hallederiz" yazan afişe kadınlardan destek yağdı.

Bakırköy'de bir telefon aksesuarı mağazası,  tüm mağazalarına astığı afişle kadınlara yalnız olmadığını hissettirdi. "Kadına şiddete karşı buradayım de" başlığıyla asılan afişte iş yeri yetkilileri, rahatsız edildiğini veya takip edildiğini hisseden tüm kadınları mağazaya davet ederken, isteyenleri ise evlerine ya da polis merkezine kadar eşlik edeceğinin de sözünü veriyor. "Korkma ben de varım" ve "Yalnız değilsiniz" başlıkları da bulunan afişe ise sosyal medyadan da destek geldi.

"TÜM MAĞAZALARIMIZA ASTIK"

Mağaza müdürü Serkan Ibrık, farkındalık yaratmak ve kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi. Ibrık, "Bu mağazamız Bakırköy'de ortalama 2,5 yıldır faaliyette. Bu afiş bizim bütün mağazalarımızda yer alıyor. Tüm illerdeki mağazalarımızda yer alıyor. Böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştık ve bütün mağazalarımıza bu şekilde bir afiş astık. Bakırköy biraz işlek bir yer. Özellikle bulunduğumuz mevkii çok işlek bir yer. Toplumu bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, kadınların biraz daha dik durması ve rahat olabilmesi adına böyle bir şey yapmaya karar verdik" dedi.

"ŞİDDETE SEYİRCİ KALIYORSAK BİZ DE SUÇLUYUZ"Afişi astıklarından itibaren tüm kadınlardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden mağaza müdürü Ibrık, "Kadınlardan olumlu dönüşler alıyoruz. Tebrik ve takdir etmek için geliyorlar. Amaç da zaten onların iyiliği. Kötü bir yorum almadık bu zamana kadar. Afiş bir 10 aydır var. Pandemiden önce asmıştık. Hala da devam ediyor. Çıkarmayı düşünmüyoruzö şeklinde konuştu. Ibrık, "Eğer ortada bir şiddet varsa ve biz bu şiddete seyirci kalıyorsak, müdahale etmiyorsak şiddeti uygulayan kadar biz de suçluyuz. O yüzden nerede olursanız olun, biz buradayız" ifadelerini kullandı.

DESTEK YAĞDIAfiş, gören herkesten tam not aldı, görenlerden destek yağdı. Bakırköy'de yaşayan  Esra Koç, "Afiş gerçekten harika olmuş. Kesinlikle desteklerim böyle bir şeyi. Çok da teşekkür ederiz firma olarak. Duyarsızlığın hat safhada olduğu bir toplumda bu esnafın böyle bir şey düşünmesi çok güzel. Yani şaşırdım tabi. Özellikle ona emek harcayıp oraya asmaları, kadınları düşünmeleri ve şiddete karşı olmaları çok güzel. Tebrik ederim" dedi.

GERÇEKTEN DOĞRU MU?Sevgi Seçal, kadına şiddete tepki göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için asılan afişi görünce çok mutlu olduğunu ifade etti. Seçal, "İlk defa görüyorum ama çok güzel. Yani çok mantıklı çok güzel düşünülmüş bir şey. Tebrik ediyorum. Benim başıma da bir şey gelirse buraya gelirim herhalde. Gerçekten doğru mu var mı böyle bir şey? Çok güzel çok mantıklı. Düşüneni gerçekten tebrik ediyorum. Yollarda gerçekten ihtiyacımız var. İnsanlar çok tutarsız hareketler ediyor. Değişik hareketler ediyorlar. Çok ihtiyacımız var gerçekten çok güzel düşünülmüş bir şey" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ"

18 yaşındaki Hilal Kaya da  "İyi düşünüldüğünü düşünüyorum. Çünkü bazen ben de kendimi tehlikede hissediyorum. Güvende hissetmediğim oluyor ve arkama gereğinden fazla bakıyorum. Biraz paranoyak oldum bu konuda çünkü her gün haberlerde görüyoruz olanları. Ben bunları düşünmekten geceleri uyuyamıyorum ve mutsuz hissediyorum. Ama böyle bir uygulama yapılmış olması gerçekten çok güzel. Şimdi siz söylemeseydiniz, görmeyecektim. Görmüş olmam çok güzel oldu. Teşekkürler o yüzden" ifadelerini kullandı.

BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI
BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI

Bakırköy, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ANLAMLI AFİŞ... KADINLARDAN DESTEK YAĞDI - Son Dakika


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