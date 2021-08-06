Bakırköy'de kamyon metrobüs bariyerlerine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bakırköy'de yanyolda sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere aşarak ana yola girdi. Kamyon metrobüs bariyerlerine çarparak durabilirken, kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza 09.00 sıralarında Bakırköy E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 HA 646 plakalı kamyonun sürücüsü Amir Mahmudov Bakırköy E-5 yan yolda ilerlerken bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşıp ana yola girdi ve metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu. Kamyonun çekilmesiyle trafik de normale döndü. - İSTANBUL