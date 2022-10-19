BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOL ORTASINA DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOL ORTASINA DÜŞTÜ

19.10.2022 22:11

100'de 3 aracın birbirine girdiği kazada otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü.

BAKIRKÖY D -100'de 3 aracın birbirine girdiği kazada otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bakırköy D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPL 273 plakalı otomobil, 34 SR 3765 plakalı hafif ticari araç ile 34 CCN 940 plakalı otomobile çarptı. Savrularak bariyerlere çarptıktan sonra duran 34 EPL 273 plakalı otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlardaki kişileri kontrol etti. Kaza nedeniyle D -100 Karayolu'nda yoğunlaşan trafik araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İSTANBUL-BAKIRKÖY D-100'DEKİ KAZA CEP TELEFONU KAMERASINDA İSTANBUL-BAKIRKÖY D-100'DEKİ KAZA CEP TELEFONU KAMERASINDA Son dakika haberi! Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü Son dakika haberi! Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü

D-100 Karayolu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOL ORTASINA DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 04:48:18. #1.13#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOL ORTASINA DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement