BAKIRKÖY'DE KISITLAMANIN KALDIRILMASIYLA KAFELER DOLDU - Son Dakika

, SOKAĞA çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Bakırköy'de kafeler doldu. İşletmeciler ve müşteriler kısıtlamaların kaldırılmasından memnun olduklarını söylediler

Sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte Bakırköy Ataköy'de bulunan kafelerde yoğunluk oluştuğu görüldü. İşletmeci Sinan Ateşçi, "İnsanlar ne kadar özlemiş ki havanın bu kadar sıcak olmasına rağmen kalkmıyorlar. Çünkü insanlara bıkkınlık gelmişti. Birçok insanın psikolojisi bozulmuştu. Bugünden itibaren daha güzel günler bizi bekliyor. İlk güne göre yoğunluk gayet iyi durumda" dedi.

Sezer Başpınar, "Kafede oturdum ama yoğunluktan şikayetçiyim biraz. Çok sıkışık oturuluyordu. Bunu sağlıklı bulmuyorum. Masaları birer boşluk bırakabilirlerdi. Yoğunluk çok fazlaydı. Ayakta sıra bekleyenler vardı. Ben bir daha aşılama bitene kadar gelmeyi düşünmüyorum" dedi.