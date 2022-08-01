Bakırköy'de kitapçı dükkanı alev alev yandı - Son Dakika
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Bakırköy'de kitapçı dükkanı alev alev yandı

01.08.2022 05:31
Bakırköy'de kitapçı dükkanı alev alev yandı

Bakırköy'de kitapçılar köprüsünde bulunan bir dükkan kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.

Bakırköy'de kitapçılar köprüsünde bulunan bir dükkan kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan kitapçı dükkanını kısa sürede söndürdü

Yangın Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kitapçılar köprüsündeki kitapların satıldığı bir tezgahı ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tezgahta bulunan çok sayıda kitap yandı. Olay sonrası gelen polis ekipleri kitapçı dükkanında detaylı inceleme yaptı. Olay yerindeki vatandaşlardan bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelinin eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

Yangını gören Burak tahtacı, "Biz arkadaşımla oturuyorduk burada. Saat iki buçuk gibi bir tane adam gördüm. Burada tahta falan topluyordu. Her neyse adam böyle bir on beş yirmi dakika takıldı burada. Sonra adam şey yaptı, gitti. Adam gittikten beş dakika sonra bir duman çıkmaya başladı. Ben dedim hani bu duman nereden geliyor falan filan, dedim işte. Sonra bir tane ses geldi buradan 'çat' diye. Ben geldim. Baktım buranın üzeri yanıyor. Bayağı bir alevlenmişti. Benim çalıştığım yere gittik işte. Marmaray'daki çalışanlar, güvenlikler geldi. Biz aradık itfaiyeyi. Sonra geldik işte yangın söndürme cihazlarıyla. Ama yetişemedik yani itfaiye geldi. Ancak öyle söndürüldü görüyorsunuz. Burası kitapçı, kitapçı köprüsü. Yangında yaralanın kimse olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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BAKIRKÖY'DE KİTAP EVİNİN ÖNÜNDEKİ KİTAPLAR ALEV ALEV YANDI BAKIRKÖY'DE KİTAP EVİNİN ÖNÜNDEKİ KİTAPLAR ALEV ALEV YANDI Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi Osmaniye'de yanan ev kullanılmaz hale geldi
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de kitapçı dükkanı alev alev yandı - Son Dakika

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