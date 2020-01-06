Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine... - Son Dakika

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine...

6 saat önce

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen, tahliye oldu.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine..., System.String[]

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen, tahliye oldu. - İSTANBUL

Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:42 Kaynak: İHA
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