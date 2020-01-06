Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine... - Son Dakika

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Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine...
6 saat önce
Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen, tahliye oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:42 Kaynak: İHA
Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen, tahliye oldu. - İSTANBUL
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