Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın 'gürültü yapmayın' mesajına sinirlenerek komşusunu darp... - Son Dakika

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp...

6 saat önce

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İskender, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:26 Kaynak: İHA
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