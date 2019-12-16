Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bakırköy'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bakırköy'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Bakırköy'de 12 Aralık'ta gürültü nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir apartmanda yaşanan darp olayına ilişkin basına yansıyan görüntüler incelendi.

İncelemenin ardından, olaya karıştığı gerekçesiyle baba ve 2 oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınması sonrasında tutuklanmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Bakırköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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