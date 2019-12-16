Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika

Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı

6 saat önce

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı, System.String[]

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşularını darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bakırköy'de 12 Aralık günü İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmış, mesaja sinirlenen alt komşusu 2 oğlu ile birlikte yukarı çıkarak Karaduman'ı darp etmişti. Kavgaya ilişkin görüntülere ulaşılarak incelenmesi ve dosyaya eklenmesi üzerine komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu savcılık talimatıyla dün gözaltına alınmıştı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Bakırköy, İskender, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Komşuları tarafından saldırıya uğrayan adamdan konuyla ilgili açıklama geldi
"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük

Son Dakika Haberleri
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber
00:53 Bosna Hersek: Türkiye'ye iadesi reddedilen Türk öğretmen serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
00:53 Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi - Son Dakika Haber
00:47 Trump'a yönelik azil raporu açıklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 01:20:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]