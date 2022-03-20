Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı

20.03.2022 20:39
Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı

Bakırköy'de kontrolden çıkarak bir kısmı bariyerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Bakırköy'de kontrolden çıkarak bir kısmı bariyerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

D-100 karayolunda Aksaray istikametine giden Muhammed S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İncirli mevkisinde bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sırasında aracın bir kısmı bariyer üzerinde asılı kaldı.

Hafif yaralanan Suriye uyruklu sürücü Muhammed S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Otomobil, Tragger, Aksaray, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 20:45:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de kontrolden çıkan araç bariyerde asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement