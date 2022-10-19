Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki büfenin duvarına çarparak durabildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki büfenin duvarına çarparak durabildi

19.10.2022 12:28

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki büfenin duvarına çarparak durabildi Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki büfenin duvarına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki büfenin duvarına çarparak durabildi

İSTANBUL - Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki büfenin duvarına çarparak durabildi. Kaza yaralanan olmazken büfe ve araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan E.A, idaresindeki 34 ND 7228 plakalı otomobil kontrol çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan araç yol kenarındaki büfeye girdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kapalı olan büfede ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç çekici yardımıyla çekildi.

Kaza hakkında konuşan büfe sahibi Yakup Atar, "Sabah kalktığımda videoyu gördüm, yoldan geçen insanlar video çekmiş. Can kaybımız yok tesellimiz o, maddi hasar oldu, arkadaşlar çekiyor. Kapalıydı o sırada, 09.15 sıralarında kaza meydana gelmiş. Arkadaşı başka bir araç sıkıştırmış, o da refüjü aşarak büfeye girdi" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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