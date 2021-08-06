Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Avcılar istikametinde yan yolda seyreden 21 HA 646 plakalı kamyonun sürücüsü Azerbaycan uyruklu Amir Mahmutov, İncirli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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