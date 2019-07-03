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Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil direğe ok gibi saplandı: 2 yaralı

30 dakika önce

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil direğe ok gibi saplandı: 2 yaralıİSTANBUL - Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesinde kontrolden çıkan otomobil, plaka takip sistemi direğine ok gibi saplandı.

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil direğe ok gibi saplandı: 2 yaralı
İSTANBUL - Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesinde kontrolden çıkan otomobil, plaka takip sistemi direğine ok gibi saplandı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sularında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Yenikapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinden Yenikapı istikametine seyir halinde olan Ahmet Söylemez idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil plaka takip sistemi direğine çarparak durabildi. Kazada, yaralanan sürücü Ahmet Söylemez araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, annesi Serpil Söylemez ise araçta sıkıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde itfaiye ekipleri, sıkışan anne Söylemez'i kurtarmak için çalışmalara başlarken, sağlık ekipleri ise sürücü Söylemez'i tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri araçta sıkışan Serpil Söylemez'i kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil direğe ok gibi saplandı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:04 Kaynak: İHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, İtfaiye, 3. Sayfa
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