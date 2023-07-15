Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi - Son Dakika
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Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi

15.07.2023 18:13

BAKIRKÖY Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Çökme sonrası enkaz altında bir kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme! 1 kişi enkaz altında kaldı

İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Bakırköy Osmaniye'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişini kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.

KURTARILDI

Çalışmalar sonucu göçüğün altında kalan işçi kurtarıldı. İşçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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